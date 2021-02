Coronavirus - Confinement prolongé jusqu'au 1er avril en Irlande du Nord

(Belga) Le gouvernement d'Irlande du Nord a décidé jeudi de prolonger les mesures de confinement jusqu'au 1er avril. Certains assouplissements entreront néanmoins en vigueur le 8 mars.

À partir de cette date, les élèves seront autorisés à retourner à l'école et certains magasins, fermés jusqu'alors, pourront proposer des services de vente à emporter. Les résidents d'Irlande du Nord ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour un nombre limité d'activités, comme pour faire du sport ou aller travailler, et ce depuis Noël. Le Premier ministre britannique Boris Johnson détaillera lundi sa feuille de route en vue d'un déconfinement en Angleterre. Les gouvernements d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord décideront eux aussi de la stratégie à adopter face à la pandémie. Le nombre de nouvelles infections par le coronavirus au Royaume-Uni a considérablement diminué ces dernières semaines. Environ 137 nouveaux cas pour 100.000 habitants ont été recensés chaque jour la semaine dernière. (Belga)