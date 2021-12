Coronavirus - Des milliers de personnes manifestent contre la vaccination obligatoire en Allemagne

(Belga) Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Hambourg (nord) et Dusseldorf (ouest) contre la vaccination obligatoire, approuvée par le parlement allemand la semaine dernière pour le personnel médical et envisagée pour le reste de la population au début de l'année prochaine.

À Hambourg, plusieurs milliers de personnes ont marché sous le slogan "Ne touchez pas à nos enfants", alors que le gouvernement doit prendre position sur la vaccination des enfants, après un avis rendu par la commission vaccinale allemande. Les organisateurs de la manifestation ont fréquemment appelé au calme et demandé aux participants et participantes de porter un masque. À Dusseldorf, quelque 4.000 citoyens et citoyennes ont défilé. La semaine dernière, une manifestation contre les mesures sanitaires avait regroupé 2.500 personnes au lieu des 300 annoncées. Des contre-manifestations ont été organisées dans les deux villes. Près d'un millier de personnes ont ainsi répondu à l'appel des Jeunes socialistes et des Jeunes écologistes à Hambourg. Certains criaient des slogans comme "Les Nazis, dehors!". À Dusseldorf, 200 participants ont exprimé leur désaccord avec les manifestants contre l'obligation vaccinale. (Belga)