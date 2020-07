Coronavirus - Des restrictions supplémentaires dans le nord de l'Angleterre: plus de visites à domicile

(Belga) En raison de la reprise de la propagation du coronavirus dans le nord de l'Angleterre, le gouvernement britannique a adopté des nouvelles mesures de restriction des contacts dans certaines régions. A partir de ce vendredi, les membres de différents ménages ne sont plus autorisés à se retrouver à l'intérieur d'un logement, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock jeudi soir sur Twitter.

Ces règles plus strictes concernent la région de Manchester, certaines parties du West Yorkshire et de l'East Lancashire, précise le ministre. "Nous pouvons voir une augmentation du nombre de cas de Covid dans toute l'Europe", écrit-il. "Et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la population." Le ministre ajoute que le virus se propage plus rapidement car les règles de distanciation sociale ne sont pas toujours respectées. En chiffres absolus, le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Plus de 300.000 infections y ont été diagnostiquées, causant la mort de plus de 46.000 personnes. (Belga)