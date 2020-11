Coronavirus en Angleterre: le Premier ministre Boris Johnson annonce son plan pour sortir du confinement en décembre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré lundi que l'issue était "en vue" dans le combat contre le nouveau coronavirus, en annonçant aux députés son plan pour sortir début décembre d'un confinement d'un mois en Angleterre.



"Nous avons franchi une étape et l'issue est en vue. Nous devons résister au virus jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins viennent à notre secours et réduisent la nécessité de restrictions", a déclaré le dirigeant conservateur.

