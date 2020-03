Coronavirus en Angleterre: les pubs ferment, les anglais réagissent (vidéo)

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé la fermeture des clubs de sport, cafés, restaurants et pubs. Il a également présenté un plan d’aides financières.

L’Angleterre se met aussi au confinement. Le Premier ministre, Boris Johnson a annoncé des mesures plus fermes: la fermeture des salles de sport, des cinémas, des théâtres, cafés, restaurants et pubs… Cette mesure correspond à celle prise en Belgique, mais les anglais ont du mal à voir leurs pubs fermés.

"Je comprends que les pubs soient fermés, déclare Adam Wells, un londonien. Mais six mois c'est un peu long pour ne pas aller dans un pub pour un Anglais surtout, nous vivons tous pour le pub et je pense que si les pubs ferment le monde entier va juste devenir fou."

Parallèlement à ces mesures, le gouvernement a annoncé un programme de soutien financier. Boris Johnson n’a pas encore donné de précisions concernent les indépendants, mais cela rassure déjà les anglais.

Pascal Rocco est propriétaire d’un restaurant, il explique: "C'est une guerre, c'est une guerre contre un ennemi que nous ne pouvons pas voir et nous devons rester ensemble pour restreindre et si c'est possible, rester à la maison. Et quand tout sera terminé, nous connaîtrons la normalité et si le gouvernement nous aide vraiment comme il le dit, il nous aidera pour la situation financière."