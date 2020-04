Coronavirus en Angleterre: Mary, une jeune infirmière enceinte de 8 mois, est décédée, son bébé a pu être sauvé

Mary Agyeiwaa Agyapong, une infirmière enceinte, est décédée du coronavirus le 12 avril en Angleterre après que son état ait empiré. Le bébé de la femme de 28 ans est né par césarienne et a pu être sauvé. L'enfant est en bonne santé.



La professionnelle de la santé, qui a travaillé à l'hôpital universitaire de Luton et Dunstable durant 5 ans, a été diagnostiqué le 5 avril et admise deux jours plus tard pour des symptômes aggravés.



"Mary a travaillé ici pendant 5 ans et était un membre très apprécié de notre équipe, une infirmière fantastique et un excellent exemple de ce que nous défendons. Elle a été testée positive au Covid-19 le 5 avril et a été admise à l'hôpital le 7 avril. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Mary en ce moment triste", a écrit David Carter, PDG de Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

