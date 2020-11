Coronavirus en Europe: un test négatif bientôt obligatoire pour tout déplacement en Espagne

Tout voyageur en provenance d'une région à risque pour le Covid-19 se rendant en Espagne, devra à partir du 23 novembre présenter un test négatif pour le coronavirus, réalisé au plus tard 72 heures avant le départ. La décision a été confirmée par le ministère de la Santé espagnol à Madrid mercredi. La mesure sera notamment applicable aux Belges.

Les zones à risque seront déterminées sur base des règles établies par les États membres de l'UE en octobre. Le journal El Pais indique, citant un porte-parole du ministère de la Santé, qu'au sein de l'espace Schengen, seuls les citoyens de Norvège, de Finlande et de Grèce seront exemptés de cette obligation dans un premier temps. Les agences de voyage et de transport devront informer les voyageurs lors de l'achat d'un ticket. Les tests devront être présentés de manière digitale ou papier et rédigé en Espagnol ou Anglais.