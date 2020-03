Coronavirus en Italie: 2978 morts, les personnes décédées ont 80 ans en moyenne et sont surtout des hommes

(c) AFP

Le coronavirus en Italie a tué plus qu'aucun autre jour depuis le début de l'épidémie ce mercredi 18 mars avec 475 nouvelles victimes. Celles-ci sont essentiellement des personnes très âgées et ayant déjà un problème de santé, rapporte l'Institut Supérieur de la Santé italien.

L'Italie, pays le plus touché d'Europe par la maladie CoVid-19, a enregistré 475 morts de plus au cours de la seule journée de mercredi, ce qui porte le total à 2978 victimes.

Les personnes mortes du coronavirus en Italie ont en moyenne 80 ans et sont surtout des hommes (70%).

Plus de 99% des individus décédés avaient un problème de santé (diabète, cancer, hypertension,...), rapporte l'Institut Supérieur de la Santé, relayé mercredi soir par le journal italien Corriere della Sera sur son site internet.

Il est à préciser qu'en plus du coronavirus, on estime la grippe saisonnière responsable de la mort d'environ 8000 personnes par an en Italie.

