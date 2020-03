Coronavirus en Italie: 837 décès supplémentaires, mais le ralentissement de l'épidémie se confirme

Le coronavirus en Italie a déjà tué 12428 personnes, principalement dans la région de Lombardie dans le nord du pays. La hausse du nombre de cas a faibli ces derniers jours.

L'Italie a annoncé mardi 837 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus. La propagation de l'épidémie poursuit toutefois son ralentissement. Selon le dernier bulletin quotidien de l'agence de protection civile, l'Italie déplore au total 12.428 morts des suites de la maladie Covid-19, de loin le chiffre le plus haut dans le monde. Le nombre total de contaminations, qui comprend les guérisons et les décès, atteint 105.792 cas, soit une hausse de 4% par rapport à lundi. Il s'agit de la plus petite augmentation enregistrée depuis le début de l'épidémie. Les cas actifs, qui excluent les morts et guérisons, ont augmenté de 2,8% pour atteindre 77.635 infections. Le nombre de patients guéris a grimpé de 7,6% à 15.729.