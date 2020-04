Coronavirus en Italie: cet hôpital se dote de ROBOTS infirmiers, voici pourquoi (vidéo)

L'hôpital Circolo de Varèse, en Italie, s'occupe actuellement d'un nombre énorme de patients dans la zone la plus touchée par la pandémie de coronavirus. Une aide vient d'arriver sous le forme de robots.

Six robots infirmiers viennent donner de l'aide à l'hôpital Circolo de Varèse. Les machines ont la taille d'un enfant, des yeux clignotants, et seront utilisées dans certaines des salles les plus infectieuses. L'un d'eux a été nommé Tommy, comme le fils du chef de l'unité de soins intensifs. "En utilisant mes capacités, le personnel médical peut être en contact avec les patients sans contact direct", a expliqué le robot.

"L'idée est née lorsque nous avons réfléchi au risque d'infection et que nous avons vu la situation d'isolement de nos patients, a déclaré le directeur de la médecine de haute intensité de l'hôpital, Francesco Dentali. Pour éviter le risque d'infection sans augmenter le risque pour le patient, nous avons pensé que le robot pourrait être une bonne idée pour prendre soin d'eux."

Économiser du temps

Les robots ont plus capacités: reconnaissance faciale, interaction vocal, localisation vocale, chat vidéo, évitement d'obstacle, charge automatique. Ils peuvent relayer des informations vitales de patients. Le personnel médical peut également communiquer avec le patient via le robot et vice-versa. Cette réduction de contacts permet aussi de réduire le nombre de fois où le personnel doit mettre et enlever ses vêtements de protection, et donc économiser du temps et de l'équipement.

La fédération nationale italienne des médecins, chirurgiens et orthodontistes a affirmé la semaine dernière que 45 de leurs collègues étaient décédés jusqu'à présent.