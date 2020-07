Coronavirus en Italie: comment la population perçoit la hausse des nouvelles contaminations dans le pays?

RTL INFO vous propose une rétrospective des derniers mois durant lesquels nous avons vécu la crise du coronavirus. L'Italie a été l'un des premiers pays européens touchés. Notre correspondante locale, Natalia Mendoza, est intervenue dans le RTL INFO 19H de ce dimanche. Elle a été interrogée par Simon François sur la situation actuelle.

Simon François: Dès la fin du mois d'avril, l'Italie a commencé son déconfinement. Elle connait aujourd'hui une hausse des nouvelles contaminations. Comment ce retour de la maladie est-il perçu par les Italiens?

Natalia Mendoza: C'est perçu avec une grande inquiétude et une grande préoccupation. Car depuis quelques jours on voit apparaître de nouveaux foyers d'infection un peu partout dans le pays. Dans des régions du nord et au sud de l'Italie. En Vénétie, Émilie-Romagne, en Toscane, en Sicile… On parle souvent de foyers avec un nombre de cas positifs relativement réduits. Parfois liés à des cas importés par des personnes qui rentrent de l'étranger. Et cela inquiète car c'est la preuve que le virus circule encore dans le pays. Le défi pour les autorités sanitaires c'est de détecter au plus vite ces nouveaux foyers et de les circonscrire pour essayer d'éviter la propagation du virus. Alors que le dernier bilan fait état de 34.861 morts de coronavirus en Italie.