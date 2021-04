Coronavirus en Italie: le secteur touristique rouvert à la mi-mai sous certaines conditions?

L'Italie prévoit de rouvrir le pays aux touristes à la mi-mai moyennant une série de mesures pour protéger les visiteurs du coronavirus. Le pays tente de sauver un secteur en ruine en raison des confinements et des restrictions à la liberté de mouvement.



Pour aider l'industrie du tourisme à se redresser, le gouvernement italien introduira un passeport vaccinal plus tôt que le reste de l'Union européenne, a déclaré le ministre du Tourisme Massimo Garavaglia dans une interview. "Les conditions sont favorables pour que la saison estivale commence le 15 mai", a déclaré M.Garavaglia (Lega, droite).

Le Premier ministre Mario Draghi est sous pression. Le secteur touristique représente 13% de la production économique italienne. L'année dernière, trois quarts de touristes en moins sont venus dans le pays, soit une perte de 2% du PIB, mettant 100 millions d'emplois en danger, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci. Le gouvernement Draghi espère faire entrer en vigueur dès cette semaine sa version du "certificat vert numérique" proposé par l'Union européenne, a déclaré Massimo Garavaglia. Il prévoit des trajets en train garantis "sans Covid" vers quelque 90 destinations, avec un test obligatoire pour les voyageurs avant l'embarquement. Les points de contrôle sur les sites touristiques sont une autre option. "À Venise, ils recherchent des solutions pour permettre potentiellement aux touristes d'entrer dans la ville par des points de contrôle", a encore expliqué M. Garavaglia. Le gouvernement prévoit également d'allouer plus de 1,7 milliard d'euros pour soutenir les entreprises et les travailleurs qui ont perdu des revenus en raison de la pandémie.