Coronavirus en Italie: les écoles ne rouvriront probablement pas en mai

Il est peu probable que l'Italie suive l'exemple de l'Allemagne et rouvre ses écoles au mois de mai, a déclaré vendredi la ministre de l'Éducation, Lucia Azzolina, lors d'une interview accordée au journal Corriere della Sera. "Le gouvernement prendra une décision dans quelques jours. Mais vu la situation sanitaire actuelle, la réouverture en mai semble un peu plus compromise à chaque jour qui passe", a-t-elle indiqué. Une telle mesure concernerait huit millions d'étudiants, a-t-elle ajouté en soulignant qu'elle "n'aimait pas l'idée que les étudiants doivent porter un masque à l'école" et qu'il "serait pratiquement compliqué de faire respecter la distanciation sociale à des enfants".

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

La ministre de l'Education a assuré que le gouvernement soutiendrait les parents coincés à la maison pour garder leurs enfants en leur octroyant davantage de jours de congé parental, et en augmentant les aides financières pour les gardes d'enfants. L'Italie est le pays européen le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, avec plus de 22.000 décès et près de 170.000 infections recensés dans la péninsule. Les mesures de restriction imposées à la population expirent le 3 mai prochain. L'Italie a été le premier pays sur le Vieux Continent à imposer un confinement stric à ses citoyens, entré en vigueur le 10 mars, et pourrait être l'un des derniers à l'assouplir. De nombreuses entreprises et régions industrialisées de la Botte mettent la pression sur le gouvernement afin que celui-ci autorise une reprise progressive des activités économiques à partir du 4 mai.