Coronavirus en Italie: Venise se réveille peu à peu, des habitants sortent, des magasins rouvrent

De timides signes de reprise de l'activité sont visibles cette semaine à Venise, où quelques magasins ont été autorisés à rouvrir et les habitants ont commencé à sortir de chez eux. Les librairies et papeteries, de même que les magasins d'habillement pour enfants, ont été autorisés à rouvrir à partir de mardi, mais seulement deux jours par semaine, dans la région de Vénétie (nord-est), dont Venise est la capitale.



Les hordes de touristes se sont évaporées des ruelles de la Cité des Doges, et les vaporetti, les bateaux-bus, sont quasiment vides.



Au lieu de l'agitation habituelle, quelques habitants, tous équipés de masques de protection, s'affairent çà et là pour se préparer à la phase 2 post-confinement, alors que la Vénétie a enregistré 940 décès depuis le début de la pandémie (sur plus de 21.000 en Italie). Le président de la région Vénétie Luca Zaia a doublé la distance de sécurité entre les personnes, qui est désormais fixée à deux mètres.



Une habitante, Caterina, explique à l'AFPTV qu'elle a décidé de se rendre dans une librairie, où un flacon de gel désinfectant est à disposition des clients à l'entrée : "J'ai acheté beaucoup de livres. J'en avais besoin. C'est comme une drogue".



Claudio Morelli, l'un des propriétaires de la librairie Marco Polo, explique que la situation des librairies n'est cependant pas très claire: "L'Etat nous dit que les livres sont essentiels, mais les autorités régionales disent: +oui c'est essentiel mais seulement jusqu'à un certain point, ouvrez seulement deux jours par semaine+".



"Cette phase 2 n'est pas encore très claire, parce que nous avons peu d'informations, elles sont fragmentaires", renchérit Elena Franzon, qui possède une papeterie. Elle est ainsi autorisée à ouvrir la partie papeterie de son magasin mais pas celle où elle fait des photocopies.



Le gouvernement italien a imposé le 9 mars de strictes mesures de confinement pour endiguer la progression du virus, mettant à l'arrêt l'économie de la péninsule, mais compte relancer progressivement les activités.



Pour l'instant, les mesures de confinement sont en vigueur jusqu'au 3 mai. Aux réglementations nationales viennent s'ajouter les mesures prises au niveau des régions, qui ont de nombreuses compétences en Italie, en particulier dans le secteur de la santé.