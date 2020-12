Coronavirus - Espagne: Pedro Sanchez prêt à être vacciné publiquement contre le Covid-19

(Belga) Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a indiqué mercredi qu'il était prêt à se faire vacciner publiquement contre le Covid-19, à l'instar du président élu des États-unis, Joe Biden.

Le socialiste Pedro Sanchez a assuré qu'il le ferait "sans aucun doute, non seulement comme président du gouvernement, mais aussi comme citoyen" pour les encourager à faire de même, a-t-il répondu mercredi soir sur la chaîne espagnole Telecinco. Aux États-unis, le président élu Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont déjà dits prêts à se faire vacciner eux aussi publiquement contre le coronavirus. Interrogé vendredi dernier à ce propos par le média en ligne Brut, le président français Emmanuel Macron avait répondu qu'il n'avait "pas la même stratégie". "Je ne vais pas du tout faire, moi, l'inverse de ce que je recommande pour la population. On n'a pas la même stratégie de vaccination qu'eux. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en train de dire aux gens +vaccinez-vous+, +vaccinez-vous+ à toute force", a-t-il expliqué. Le gouvernement espagnol a annoncé vendredi qu'il espérait vacciner 15 à 20 millions de ses concitoyens d'ici mai ou juin, dont 2,5 millions d'ici fin février, sur une population de 47 millions d'habitants. L'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus durement frappés par la pandémie avec plus de 47.000 morts et plus de 1,7 million de cas connus.