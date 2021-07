Coronavirus: forte augmentation des cas à Barcelone, les autorités craignent une cinquième vague

Un mois après la fin des mesures restrictives, l'épidémie de coronavirus s'invite à nouveau brutalement dans le paysage de la région espagnole au moment où les touristes arrivent en masse.

Avec 18.000 nouveaux cas ces 7 derniers jours, la Catalogne fait face à une importante accélération de l’épidémie. Ce sont cette fois-ci les plus jeunes qui sont touchés et si peu d’entre eux développent une forme grave du covid, la vitesse de propagation inquiète les autorités

C’est la traditionnelle fête de la Saint-Jean, le 23 juin, et le début des vacances qui ont provoqué la hausse des contaminations. La levée des restrictions a été trop rapide, estime certains Barcelonais comme Antonio, retraité : "C’est l’été et c’est logique que les gens veuillent sortir, mais il faut mettre de l’ordre".

Depuis que le masque n’est plus obligatoire, les jeunes se lâchent

En Catalogne, les moins de 30 ans n’ont accès au vaccin que depuis mercredi dernier. Hors, ils le disent eux-mêmes ce sont les jeunes qui sortent le plus. "Beaucoup de jeunes ont envie de sortir et s’ils ne sortent pas, ils ne sortiront jamais. Depuis que le masque n’est plus obligatoire, les jeunes se lâchent, c’est le moment de faire la fête".

Pour le chercheur, Dany Lopez, il est urgent de serrer à nouveau la vis : "C’est inquiétant, car certains jeunes sont aussi hospitalisés et certains peuvent avoir des séquelles à vie. C’est absolument hors de contrôle, le relâchement excessif d’une partie de la population nous a mené ici. Il va falloir faire quelque chose".

Le gouvernement catalan a déjà averti qu’il imposerait à nouveau des restrictions à certains secteurs d’activité dès la fin de la semaine.

L'Espagne dans son ensemble pas épargnée

La situation n'est pas encourageante non plus dans d'autres régions d'Espagne, où les contaminations explosent, notamment chez les jeunes. Le ministère espagnol de la Santé a recensé lundi 32.607 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 72 heures et 23 morts. "Les chiffres du jour ne sont pas bons du tout", a commenté lundi soir Fernando Simon, l'épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, expliquant que "cette donnée était très variable entre les différentes tranches d'âges" et que "parmi les plus jeunes, nous avons un taux d'incidence proche de 600".

Au vu de la détérioration de la situation, plusieurs régions d'Espagne comme l'Andalousie et la Catalogne envisagent de rétablir des restrictions cette semaine alors que depuis le 26 juin, les masques ne sont plus obligatoires en extérieur.