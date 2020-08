Coronavirus - Forte baisse des nouvelles infections en Allemagne

(Belga) Le nombre quotidien d'infections au coronavirus a fortement diminué en Allemagne. L'Institut allemand d'épidémiologie et de veille sanitaire Robert Koch (RKI) rapporte 555 nouveaux cas positifs détectés au cours des dernières 24 heures.

Samedi, le RKI avait signalé 1.122 tests positifs, en légère baisse par rapport à vendredi et ses 1.147 cas. Ces dernières 24 heures, une personne est également décédée en Allemagne des suites du Covid-19. Douze décès ont été signalés samedi et huit vendredi. Depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne a enregistré 215.891 cas d'infection et 9.196 décès. (Belga)