Coronavirus - Grande-Bretagne: la vaccination doit rester axée sur les seniors

(Belga) Policiers, enseignants et autres professionnels occupant des fonctions critiques ne seront pas prioritaires pour se faire vacciner contre le Covid-19 en Grande-Bretagne, a décidé vendredi un comité britannique expert (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, dit JCVI), soulignant que les doses doivent être réservées aux plus vulnérables.

La Grande-Bretagne s'en tiendra à son plan de vaccination des personnes les plus à risque, soit les seniors, a fait savoir le JCVI, un comité d'experts indépendants chargé de conseiller les ministères de la Santé du Royaume-Uni en matière d'immunité et de vaccination. Ce plan a la meilleure chance d'endiguer la propagation du virus, a-t-il ajouté. Cette décision est un coup dur pour ceux qui espéraient que la vaccination du personnel occupant des fonctions critiques permettrait l'accélération du retour à la normale pour la société britannique. La première phase de la campagne de vaccination en Grande-Bretagne, qui devrait s'étendre jusque mi-avril, concerne les personnes âgées de plus de 50 ans, ainsi que celles atteintes de certains troubles médicaux. Ce sera ensuite au tour des plus de 40 ans, puis au grand public. Environ 18,7 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin sur l'île. Environ 700.000 personnes ont également reçu leur deuxième dose. (Belga)