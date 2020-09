Coronavirus - Irlande: de nouvelles restrictions instaurées à Dublin

(Belga) Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi un nouveau durcissement des restrictions à Dublin, pour la deuxième fois en une semaine, face à la résurgence des cas de nouveau coronavirus.

Après avoir repoussé mardi la réouverture des pubs servant uniquement à boire dans la capitale, devenue l'épicentre de l'épidémie en Irlande, le Premier ministre Micheal Martin a indiqué que seuls les pubs et restaurants servant à manger à l'extérieur pourront rester ouverts, les autres devant se contenter de ventes à emporter. Les nouvelles restrictions doivent entrer en vigueur à minuit samedi (01h00 heure belge) pour une durée d'au moins trois semaines. "Ici dans notre capitale, malgré les meilleurs efforts des habitants au cours des dernières semaines, nous sommes dans une situation très dangereuse", a déclaré M. Martin lors d'une adresse à la nation retransmise par la télévision publique RTE. "Sans nouvelle mesure déterminante, il y a un risque très réel que Dublin renoue avec les pires jours de cette crise", a-t-il ajouté. Les nouvelles restrictions prévoient aussi de limiter les rencontres à domicile à deux foyers, avec six personnes maximum. Tous les autres rassemblements intérieurs sont interdits et limités à 15 personnes à l'extérieur. Les visites dans les maisons de retraite sont suspendues Les habitants du comté de Dublin, qui compte 1,3 million de personnes, sont aussi encouragés à limiter leurs déplacements hors de la capitale. Après le confinement décrété en mars, l'Irlande, qui a enregistré 1.792 décès sur 32.271 cas recensés, n'avait rouvert que les pubs servant à manger fin juin. La réouverture des autres a été repoussée au 21 septembre, une date confirmée à l'échelle du pays à l'exception de Dublin. Sur les 253 nouveaux cas positifs enregistrés vendredi, 116 l'ont été à Dublin. (Belga)