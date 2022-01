Coronavirus - L'Allemagne enregistre pour la première fois plus de 80.0O0 contaminations en une journée

(Belga) L'Allemagne a enregistré pour la première fois plus de 80.000 cas d'infection au coronavirus sur une journée, selon les chiffres publiés mercredi par l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

L'Institut a ainsi rapporté 80.430 nouvelles infections dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de plus de 21.500 par rapport à la semaine précédente. L'incidence sur les sept derniers jours a également augmenté à l'échelle nationale bien que les données soient toujours considérées comme incomplètes après les vacances de Noël et du Nouvel An où moins de tests ont été effectués et donc moins de cas ont été rapportés. Mercredi, 407,5 cas avaient été enregistrés pour 100.000 habitants sur une période d'une semaine, contre 387,9 la veille. Il y a une semaine, l'incidence à l'échelle nationale était de 258,6, poursuit le RKI. Le nombre de décès quotidiens s'établissait quant à lui 384 contre 346 une semaine plus tôt. Jusqu'à présent, 114.735 personnes sont décédées en Allemagne après avoir contracté le coronavirus.