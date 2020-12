Coronavirus: l'Allemagne ferme ses commerces non-essentiels et ses écoles jusqu'au 10 janvier

Tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer en Allemagne à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel, pour tenter d'endiguer la deuxième vague de virus. Constatant "les très nombreux décès" dus à l'épidémie de coronavirus et "la croissance exponentielle" des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : "nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant".

L'Allemagne a enregistré de nouveaux records ces derniers jours, et les capacités hospitalières de plusieurs régions sont pratiquement atteintes. Le débat n'est désormais plus de savoir s'il y aura un confinement, mais quand celui-ci entrera en vigueur. "Notre société doit se préparer pour un confinement strict, et il interviendra plutôt avant Noël qu'après", avait indiqué dimanche le dirigeant du Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann. La question d'alléger ou non les mesures pendant les fêtes de Noël fait aussi débat.

