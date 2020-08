Coronavirus: l'Allemagne place Bruxelles dans les zones à risques

L'Allemagne a placé la ville de Bruxelles en zone à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères.



Le ministère met en garde contre "les voyages touristiques, non indispensables" à destination de la capitale belge, où le nombre des nouvelles infections au Covid-19 dépasse le plafond de 50 contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours, indique sur son site internet le ministère, qui avait déjà placé la province d'Anvers dans la catégorie des régions à risques il y a environ deux semaines. Les voyageurs en provenance de ces régions devront désormais se soumettre à un test de dépistage obligatoire à leur retour en Allemagne et rester en quarantaine dans l'attente du résultat. Le pays avait classé jeudi une partie des côtes touristiques de la Croatie en zone à risques, et avait fait de même il y a une semaine avec l'Espagne, destination de villégiature favorite des Allemands qui s'y rendent chaque année par millions, en particulier sur l'île de Majorque (Baléares) souvent surnommée le 17e Etat régional allemand. L'Allemagne est sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague et la chancelière Angela Merkel a exclu mardi toute mesure d'assouplissement des règles sanitaires actuellement en vigueur, comme le port du masque dans les transports publics, les commerces et les restaurants. Considéré comme un modèle dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 en Europe, le pays connaît lui aussi une résurgence des nouvelles infections. Jeudi, il a enregistré 1.707 nouveaux cas en 24 heures, retrouvant les niveaux de fin avril, une période alors encore considérée comme dans le pic de la pandémie.