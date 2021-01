Coronavirus - L'Allemagne se prépare à de nouvelles restrictions

(Belga) La chancelière Angela Merkel a plaidé jeudi soir pour des restrictions nettement renforcées face à la pandémie de Covid-19 en Allemagne, où est déjà imposé un confinement partiel, et demandé une réunion des autorités dès la semaine prochaine.

Lors d'une réunion de la direction de son mouvement conservateur, l'Union chrétienne-démocrate (CDU), elle a estimé que le virus ne pourrait être contenu qu'avec des mesures nettement durcies, a souligné cette source ayant participé à la rencontre en rapportant ses propos au style indirect. Cette source confirmait des informations parues dans plusieurs médias allemands. Selon le site d'information du magazine Der Spiegel et celui du quotidien Bild, parmi les mesures à l'étude figurent la réintroduction de contrôles aux frontières, comme au printemps dernier, une généralisation du port du masque FPP2 par le public, l'imposition du télétravail, voire la fermeture des transports publics. Toutefois, il ne s'agit à ce stade que d'une liste d'hypothèses de travail qui n'ont pas encore été discutées avec les dirigeants des Etats régionaux allemands. Or, dans l'Etat fédéral qu'est l'Allemagne, ce sont au bout du compte eux qui ont la haute main en matière par exemple de santé ou de transports publics. L'inquiétude ne cesse de croître face à la propagation continue de la pandémie dans le pays et l'arrivée du nouveau variant identifié d'abord en Grande-Bretagne: alors que l'Allemagne avait été plutôt épargnée par la première vague au printemps, faisant figure de bon élève en Europe, elle fait partie cet hiver des Etats les plus affectés. Le bilan quotidien de décès dépasse souvent le millier et le nombre total d'infections enregistrées dans le pays est sur le point de passer le cap des deux millions. L'institut national de veille sanitaire Robert Koch s'est lui aussi dit favorable à un renforcement des restrictions dans le pays, qui a enregistré jeudi un nombre record de décès liés au Covid-19. (Belga)