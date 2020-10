Coronavirus - L'Angletterre devrait mettre en place un système de "trois tiers"

(Belga) De nouvelles restrictions locales vont être mises en place en Angleterre, face à l'augmentation de la transmission du virus Sars-Cov-2. La ville de Liverpool se dotera d'un système de "trois tiers" pour classer les zones à riques, informe la BBC lundi matin.

Des nouvelles règles de confinement au Royaume-Uni doivent être annoncées lundi. En Angleterre, Liverpool et sa périphérie devraient instaurer les restrictions les plus sèvères en suivant un système de "trois tiers", catégorisant les zones de la région urbaine selon un niveau d'alerte "moyen", "élevé", "très élevé". Toutefois, le maire Steve Rotheram assure qu'aucun accord n'a encore été dégagé, alors que les discussions se poursuivent entre les élus locaux d'Angleterre et l'exécutif britannique. Liverpool a enregistré 600 nouveaux cas de Covid-10 par 100.000 habitants en une semaine début octobre, alors que la moyenne pour l'Angleterre est de 74. Les nouvelles restrictions qui seront communiquées dans la journée de lundi devraient être réévaluées d'ici un mois. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera un comité d'urgence lundi pour "déterminer les interventions finales". La propagation du virus s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni. Le pays, durement touché en Europe avec plus de 42.000 morts, a enregistré plus de 17.000 nouveaux cas jeudi et près de 14.000 vendredi. (Belga)