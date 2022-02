Coronavirus - L'Autriche assouplit ses restrictions sanitaires

(Belga) L'Autriche assouplit dès samedi ses restrictions sanitaires contre le coronavirus, alors que la situation dans les hôpitaux est redevenue "gérable", selon le gouvernement. Soixante-neuf pour cent de la population du pays est vaccinée.

L'obligation du masque FFP2 n'est désormais valable plus que dans les magasins et les musées. Le masque chirurgical reste lui requis dans les événements publics, pour lesquels les jauges sont élargies. L'entrée dans le pays est de nouveau autorisée aux personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat de rétablissement. Il en va de même pour l'accès aux restaurants, à la condition d'avoir un test de dépistage négatif. (Belga)