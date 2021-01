Coronavirus - L'Autriche va prolonger le confinement jusqu'au 7 février

(Belga) Le gouvernement autrichien va prolonger de deux semaines supplémentaires, soit jusqu'au 7 février, le confinement strict actuellement en vigueur, rapporte samedi soir l'agence de presse autrichienne APA. Le Chancelier Sebastian Kurz a annoncé une conférence de presse dimanche matin.

Les magasins et les restaurants resteront fermés et les écoles continueront à recourir à l'enseignement à distance. Les experts avaient prévenu de ne pas assouplir trop rapidement les mesures en vigueur en raison de la propagation du virus britannique. Selon les informations de l'APA, à partir du 8 février, les magasins et les musées pourront rouvrir et les professions de contact pourront reprendre leur travail, à condition que les obligations de porter un masque buccal et de maintenir une distance sociale soient respectées. À la mi-février, un point de la situation sera alors fait pour voir si des assouplissements supplémentaires seront possibles pour les restaurants, les hôtels et les événements. Depuis le début de l'épidémie, plus de 7.000 personnes ont succombé au Covid-19 en Autriche, qui compte environ neuf millions d'habitants. (Belga)