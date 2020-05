Coronavirus - L'état d'urgence sera levé mercredi en Serbie

(Belga) Le parlement serbe va lever mercredi l'état d'urgence qui prévaut dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a confirmé le président Aleksandar Vucic. "Il n'y aura plus de couvre-feu jeudi", a-t-il indiqué lors d'une interview télévisée.

L'état d'urgence avait été décrété le 15 mars. Les déplacements et les contacts entre personnes avaient été limités, toutes sorties étaient interdites en soirée et durant le weekends. L'armée avait été déployée pour surveiller entre autres les frontières et les hôpitaux. 193 personnes ont perdu la vie en Serbie à cause du coronavirus. Un assouplissement des règles avait déjà été annoncé. Lundi, les cafés et restaurants seront à nouveau disponibles avec le reste d'une distance sociale. Les transports publics seront aussi accessibles, avec le port du masque. Les centres commerciaux seront ouverts à partir du 8 mai et les écoles primaires à partir du 11 mai. (Belga)