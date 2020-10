Coronavirus - L'ex-président ukrainien Porochenko hospitalisé

(Belga) L'ex-président ukrainien Petro Porochenko, 55 ans, testé positif cette semaine au Covid-19, a été hospitalisé avec une double pneumonie, a indiqué samedi son épouse.

M. Porochenko "a été hospitalisé dans un hôpital de Kiev", a déclaré Marina Porochenko dans une vidéo publiée sur Facebook. "Même si mon mari a une double pneumonie, il a une grande volonté et il le manifeste dans la lutte contre la maladie", a-t-elle assuré. Actuellement député, M. Porochenko a annoncé mardi avoir été testé positif au Covid-19 et se soigner "chez lui", sur fond d'une aggravation de la situation épidémique dans son pays. L'un des hommes les plus riches d'Ukraine, qui a dirigé cette ex-république soviétique de 2014 à 2019, il souffre de diabète, ce qui est un co-facteur avéré de morbidité liée au Covid-19. En 2019, il a perdu l'élection présidentielle en Ukraine face à Volodymyr Zelensky, acteur et novice en politique. A ce jour, plus de 222.000 cas de coronavirus, dont plus de 4.300 décès ont été officiellement recensés dans ce pays d'environ 40 millions habitants situé aux portes de l'Union européenne. (Belga)