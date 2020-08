Coronavirus - L'Irlande repousse de nouveau la réouverture complète des pubs

(Belga) Le gouvernement irlandais a décidé mardi de repousser la dernière phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs, ainsi que celle des bars et hôtels, en raison d'une augmentation des cas de nouveaux coronavirus.

Le pays, qui compte 1.763 décès et 26.253 (+45) cas positifs, pour 4,9 millions d'habitants, repousse ainsi la dernière phase de son déconfinement, que les Irlandais attendaient pour le 10 août. La situation sera réévaluée dans trois semaines, a annoncé le Premier ministre Micheal Martin. "Même si les chiffres restent faibles, nous devons maintenir la pression sur ce virus", a déclaré le chef du gouvernement centriste lors d'une conférence de presse. Ainsi, les pubs, bars, hôtels, boîtes de nuits et casinos "resteront fermés", a-t-il annoncé, conscient de la "déception amère" suscitée par cette décision. Après plus de trois mois d'arrêt en raison du confinement décrété fin mars, seuls les pubs servant aussi à manger ont pu rouvrir fin juin, soit environ 7.000 établissements. L'Irlande a par ailleurs décidé de rendre obligatoires le port du masque dans les magasins et centres commerciaux à partir du 10 août. Les rassemblements de masse restent limités à 50 personnes à l'intérieur et 200 à l'extérieur. Si aucun décès n'a été enregistré depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires constatent une augmentation du nombre d'infections et s'inquiètent particulièrement des contaminations chez les jeunes. (Belga)