Coronavirus - L'Irlande suspend les liaisons maritimes et aériennes en provenance du Royaume-Uni

(Belga) L'Irlande suspend les liaisons maritimes et aériennes en provenance du Royaume-Uni après la découverte d'une variante plus contagieuse du nouveau coronavirus en Angleterre. La mesure qui entrera en vigueur plus tard ce dimanche sera valable pour 48 heures, a indiqué la chaîne irlandaise RTE.

L'annonce officielle est attendue dimanche soir et le gouvernement examinera mardi si la mesure doit être prolongée. La mutation serait 70 pc plus contagieuse que les variantes précédentes. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie avaient déjà décidé de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni. Une mesure également prise par l'Autriche alors que l'Allemagne envisage une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni comme d'Afrique du Sud où une mutation du virus a également été observée. La Grèce a annoncé de son côté prolonger la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Quiconque arrive en provenance de ce pays à partir de lundi devra passer une semaine en isolement. Pour les voyageurs provenant des autres pays européens, la quarantaine se limite à trois jours. Un test PCR ou un test rapide à l'entrée sont également requis. (Belga)