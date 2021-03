Coronavirus - L'Italie prolonge l'interdiction de voyager entre les régions jusqu'après Pâques

(Belga) L'Italie prolonge d'un mois l'interdiction de voyager entre les vingt régions jusqu'après Pâques. D'autres mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus resteront également en place jusqu'au 6 avril au moins.

En outre, toutes les écoles doivent fermer dans les zones à haut risque, c'est-à-dire les zones rouges. Le ministre de la Santé Roberto Speranza a souligné la nécessité de maintenir les mesures en raison de la progression de la souche britannique du virus. Comme les plus jeunes sont également très touchés par le variant britannique, Rome a décidé de durcir les règles dans les écoles. Dans les zones situées en dehors des zones rouges et présentant un nombre élevé d'infections, l'enseignement à distance doit également être instauré. Dans les zones jaunes, c'est-à-dire moins touchées, les théâtres et les cinémas pourront rouvrir à partir du 27 mars avec un public limité. Les musées, qui étaient déjà autorisés à ouvrir les jours ouvrables, peuvent désormais aussi présenter leurs expositions pendant le week-end. (Belga)