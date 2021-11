Coronavirus: la carte européenne de plus en plus rouge

De plus en plus de régions européennes sont passées au rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. La France, l'Espagne et l'Italie sont notamment concernées.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé.

La couleur rouge, est appliquée dans deux cas de figure : lorsque l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4% ou lorsque l'incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. La couleur rouge foncé s'applique, elle, aux pays dont l'incidence dépasse 500 sur 14 jours. La région française des Pays de la Loire est donc repassée de l'orange au rouge, tout comme les régions italiennes de Frioul-Vénétie Julienne, la Calabre et les Marches.

En Espagne, où la dernière mise à jour date d'il y a quinze jours, les régions de Catalogne, d'Aragon, de Navarre et les iles Baléares sont passées en rouge. Le Danemark est, lui, désormais totalement rouge après le changement de couleur du Midtjylland. La quasi-totalité des Pays-Bas est également devenue rouge foncé, à l'exception des provinces de Groningue et de Drenthe. C'est également le cas de la région de Bayern en Allemagne. La Belgique est, elle, passée au rouge foncé depuis quelques semaines déjà.