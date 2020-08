Coronavirus - La courbe de contagion poursuit sa brusque hausse en Italie

(Belga) L'Italie a enregistré 1.210 nouveaux cas de coronavirus en vingt-quatre heures, confirmant la nette reprise de l'épidémie, étroitement liée aux déplacements et au divertissement estival des vacanciers, selon un bilan officiel publié dimanche.

Il y avait déjà eu samedi 1.071 nouveaux cas recensés, après 947 vendredi, 845 jeudi et 642 mercredi. La Lombardie (région de Milan) a repris la tête du classement avec 239 personnes supplémentaires touchées, suivie du Latium (région de Rome, avec 184 cas de plus) et de la région de Venise (+145 cas). Le nouveau bilan du ministère de la Santé fait état de sept décès, portant le nombre total de victimes à 35.437 depuis le début de l'épidémie. Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a exclu dimanche un reconfinement général de son pays, en jugeant que la situation était sous contrôle. Le pays compte actuellement seulement 18.438 cas, dont 69 en soins intensifs. Plus de 200.000 personnes ont été guéries ces derniers mois. Selon Raniero Guerra, directeur adjoint de l'OMS, l'augmentation des sujets positifs s'explique par une "incontestable" augmentation mais aussi par "un usage plus développé des tests". Dimanche, l'Italie a effectivement dépassé le seuil des 8 millions de tests réalisés depuis le début de l'épidémie, avec 67.371 tests supplémentaires en vingt-quatre heures. Les examens de positivité sont désormais obligatoires pour les vacanciers rentrant de quatre pays (Espagne, Grèce, Croatie, Malte). Dimanche, ils étaient également nombreux à titre volontaire à se soumettre à un test nasal dans le port de Civitavecchia au nord de Rome, en débarquant des ferries venant de Sardaigne, a constaté l'AFP. Un tiers des nouveaux cas recensés dimanche dans la région de Rome sont liés à des séjours en Sardaigne. Signe d'une montée d'inquiétude, le président de Campanie (autour de Naples) a suggéré de limiter de nouveau les déplacements entre régions d'ici la rentrée. Et le président de la région Sicile a défié le gouvernement en publiant un arrêté de fermeture de tous ses centres d'accueil de migrants, qu'il juge propices à la diffusion du coronavirus. Une déclaration de nature politique, car une telle décision est du ressort de l'Etat. La majorité des nouvelles contagions concerne des sujets jeunes qui ont fréquenté des lieux de fêtes en Sardaigne ou ailleurs, en étant asymptomatiques. "Nous ne sommes pas certains que des symptômes très légers aujourd'hui ne puissent pas se traduire en dommages visibles à moyen et long terme. Mieux vaut ne pas attraper le virus parce qu'il commence à y avoir des preuves solides de problèmes apparaissant aussi avec très peu de symptômes", a prévenu Raniero Guerra dimanche dans le journal Corriere della Sera. (Belga)