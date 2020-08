Coronavirus: la Finlande refuse l'accès aux Belges

Les Belges et les personnes qui ont séjourné en Belgique au cours des deux dernières semaines ne seront plus admis sur le territoire finlandais à partir du lundi 10 août, rappellent vendredi les Affaires étrangères. De plus, voyager de la Belgique vers le Royaume-Uni implique dès samedi de respecter une quarantaine, sauf à Aberdeen et Leicester où il est tout simplement interdit de se rendre.

La Finlande autorise cependant les déplacements professionnels et les visites familiales, sous réserve de respecter une quarantaine de 14 jours une fois dans le pays. Les étudiants et les résidents permanents en Finlande sont également autorisés à s'y rendre sous les mêmes conditions. À partir de samedi, les voyageurs en provenance de la Belgique et qui se rendent en Angleterre, en Écosse ou en Irlande du Nord devront respecter une quarantaine. Cette règle vaut dès vendredi/aujourd'hui pour le Pays de Galles. Les personnes concernées devront s'auto-isoler pendant une période de 14 jours dès leur arrivée. Elles ont aussi l'obligation de se signaler aux autorités par un formulaire. En outre, les voyages vers la région d'Aberdeen en Écosse ne sont désormais plus autorisés, comme c'était le cas pour Leicester. Dans le sens des retours, les autorités belges ne recommandent désormais plus de quarantaine et/ou de test de dépistage pour les voyageurs qui reviennent du Pays de Galles. Au Royaume-Uni, seules les régions des Midlands de l'Est, du Yorkshire du Nord et de l'Est et du North West sont concernées par cette mesure. Les mesures locales sont détaillées sur le site diplomatie.belgium.be.