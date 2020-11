Coronavirus - La Hongrie réintroduit l'état d'urgence face à la hausse des cas de Covid-19

(Belga) La Hongrie va instaurer l'état d'urgence et imposer un couvre-feu à partir de mardi minuit pour faire face à la hausse des cas de Covid-19 qui menace de saturer les hôpitaux, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban.

"Les temps est venu de prendre de nouvelles mesures pour que nous puissions préserver la capacité de nos hôpitaux à fonctionner et à protéger la vie des plus âgés", a déclaré M. Orban dans une vidéo placée sur sa page Facebook. Un état d'urgence permettant au gouvernement de diriger le pays par décrets va entrer en vigueur à minuit, a ajouté le Premier ministre. "Nous devons laisser de côté les débats politiques, il faut des actions rapides et des mesures prises à temps", a-t-il dit, ajoutant que dans le cas contraire les hôpitaux pourraient arriver à saturation mi-décembre. M. Orban a indiqué qu'il allait demander au Parlement de voter cet état d'urgence pour une période de 90 jours, et d'instaurer le couvre-feu qui s'appliquera de minuit à 05h00. La Hongrie a connu mardi un nombre record de 84 décès dus au Covid-19, pour un total de 1.973 morts Selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Hongrie se plaçait mardi à la troisième place européenne pour le nombre de décès par million d'habitant, derrière la République tchèque et la Belgique.