Coronavirus - La Lettonie ouvre ses frontières à plus de vingt pays

(Belga) La Lettonie va lever mercredi l'obligation de quarantaine pour les voyageurs en provenance de plus de vingt pays européens, une mesure déjà adoptée par l'Estonie et la Lituanie voisines, a annoncé mardi le Premier ministre letton Krisjanis Karins.

Les deux semaines d'isolement auxquelles devaient se soumettre les voyageurs venant de l'étranger en raison de la pandémie de nouveau coronavirus ne seront plus imposées aux visiteurs en provenance de pays "à faible risque", a indiqué le Premier ministre à la presse à Riga. La liste publiée par le centre letton de contrôle et de prévention des maladies ne comprend pas des pays comme la Suède ou la Grande-Bretagne, où le taux de contamination demeure élevé. Les frontières avec la Russie voisine et le Belarus resteront fermées aux voyageurs, mais ouvertes pour le transport de marchandises. La pandémie étant pratiquement jugulée en Lettonie, les autorités prévoient de lever toutes les restrictions le 9 juin. L'Estonie, la Lettonie et le Lituanie ont rouvert leurs frontières communes le 15 mai, faisant partie des premier pays européens à accorder la liberté de mouvement à la population pour le travail et les loisirs après deux mois de confinement. En Lettonie (1,9 million d'habitants), 1.071 cas de Covid-19 dont 24 décès ont été enregistrés. (Belga)