Coronavirus - La Lituanie change ses règles d'entrée en raison de la hausse des cas en Europe

(Belga) La Lituanie a modifié ses règles d'entrée dans le pays face à l'augmentation du nombre de contaminations au nouveau coronavirus en Europe.

Les personnes venant de l'Union européenne et de la Communauté économique européenne peuvent y entrer sans restrictions mais quiconque entre depuis un pays qui compte plus de 25 cas par 100.000 habitants doit montrer un test négatif valide à son arrivée, a décidé le gouvernement lundi. Jusqu'à présent, l'entrée en Lituanie était interdite aux personnes venant de pays dont le taux d'infections était élevé et qui étaient repris dans une liste mise à jour une fois par semaine. "Les listes de pays les moins et les plus touchés perdent leur sens. La situation change partout", a déclaré la ministre de l'Intérieur Rita Tamasuniene. "C'est pourquoi nous voudrions soumettre tout le monde aux mêmes conditions d'entrée." En outre, une obligation de quarantaine de deux semaines à l'arrivée a été décrétée pour les voyageurs en provenance de pays où plus de 16 cas sont enregistrés par 100.000 habitants. Avec un peu moins de 3 millions d'habitants, la Lituanie compte 2.436 cas confirmés et 81 décès depuis le début de l'épidémie. (Belga)