Coronavirus - La plus importante hausse des contaminations en Espagne depuis le relâchement des mesures

L'Espagne signale jeudi la plus forte augmentation quotidienne du nombre d'infections depuis l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du virus SARS-Cov-2 le 21 juin. Le coordinateur des urgences du ministère de la Santé, Fernando Simon, a cependant déclaré aux médias espagnols ne pas voir de signe d'une deuxième vague, ni dans son pays, ni en Europe.

Si l'Espagne comptait 527 foyers d'infections à la fin de l'état d'urgence, le pays en dénombre désormais 412. Le gouvernement, qui souhaite relancer le tourisme au sein de son pays, a souligné à plusieurs reprises qu'il maintenait le virus sous contrôle. La récente augmentation du nombre de contaminations en Espagne a incité le Royaume-Uni à ordonner la mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant de ce pays, tandis que d'autres Etats européens, dont la Belgique, la France et l'Allemagne, ont déconseillé de se rendre dans certaines régions espagnoles. Cela affecte lourdement le secteur-clé du tourisme, qui représente environ 12% du PIB espagnol. Selon les médias espagnols, les discussions à propos des restrictions imposées au secteur touristique et aux voyageurs seraient toujours en cours entre Madrid et Londres. L'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et a enregistré 28.443 morts à la date de jeudi.