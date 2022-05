Du changement pour les voyageurs: la recommandation européenne du port obligatoire du masque en avion sera levée lundi

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont annoncé mercredi la levée, dès lundi prochain, de leur recommandation du port obligatoire du masque facial dans les aéroports et à bord des avions.



Cette levée tient compte des derniers développements de la pandémie, en particulier des niveaux de vaccination et d'immunité naturellement acquise, ainsi que de la levée des restrictions sanitaires dans un nombre croissant de pays européens, selon un communiqué des deux organismes. Toutefois, les règles relatives aux masques continueront de varier selon les compagnies aériennes au-delà du 16 mai prochain. Par exemple, les vols vers ou en provenance d'un pays où le port du masque est toujours obligatoire dans les transports publics (comme c'est le cas en Belgique) devraient continuer à "encourager" le port du masque, selon ces recommandations. Les passagers vulnérables devraient en outre continuer à porter un masque facial quelles que soient les règles, idéalement un masque de type FFP2/N95/KN95 qui offre un niveau de protection plus élevé qu'un masque chirurgical standard. Les passagers sont également encouragés à respecter des mesures de distanciation dans les zones intérieures, y compris à l'aéroport, dans la mesure du possible. Mais les exploitants d'aéroport doivent adopter une approche pragmatique à cet égard: par exemple, ils doivent éviter d'imposer des mesures de distanciation si celles-ci risquent fort d'entraîner un goulot d'étranglement sur le trajet des passagers, surtout si ces mesures ne sont pas exigées au niveau national ou régional dans d'autres contextes similaires.

Début mai, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a appelé à lever au plus vite l'obligation du port du masque dans les transports publics, suivi par la Wallonie et la Flandre. Le comité de concertation du vendredi 20 mai prochain devrait se pencher sur cette demande.