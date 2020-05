Coronavirus: la Russie désormais 2e pays au monde en nombre de contaminations

La Russie, qui a enregistré depuis le début de l'épidémie 232.243 cas du nouveau coronavirus, est désormais le deuxième pays au monde en nombre de contaminations, selon un décompte mardi de l'AFP basé sur des données officielles.



Au premier rang, les Etats-Unis comptent plus de 1,34 million de cas, suivis de la Russie, devant l'Espagne (228.030) et le Royaume-Uni (223.060).



Les autorités russes expliquent ce niveau élevé, avec plus de 10.000 cas quotidiens enregistrés depuis une dizaine de jours, par leur politique de dépistage massif, destinée à identifier et isoler aussi les cas de Covid-19 asymptomatiques et les moins graves.



Partout dans le monde, le nombre de contaminations est probablement largement sous-estimé.



En terme de décès, avec 2.116 morts, la Russie est très loin des niveaux enregistrés par les Etats-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni ou même l'Allemagne.



Atteinte par le nouveau coronavirus après l'Europe occidentale, la Russie assure que cette mortalité inférieure est due au fait de son dépistage, mais aussi parce qu'elle a ordonné dès mars le confinement des voyageurs en provenance de pays touchés ainsi que des populations à risque, et réorganisé son système hospitalier.



Des critiques jugent néanmoins que la mort de plusieurs milliers de personnes n'a pas été prise en compte, soupçonnant les autorités d'attribuer d'autres causes à des décès de malades du Covid-19.

