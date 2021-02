Coronavirus - La Russie réduit de 50% le prix de son vaccin Spoutnik V

(Belga) La Russie a baissé jeudi le prix de son vaccin contre le Covid-19 à 866 roubles (9,50 euros) sur son territoire, soit la moitié du prix d'origine.

"La réduction du prix a été rendue possible grâce au développement et à l'optimisation de la production industrielle du vaccin", a indiqué le ministre russe du Commerce, Denis Manturov. "Les quantités produites ont été considérablement augmentées avec le début de la campagne de vaccination de masse en Russie, une autre raison pour laquelle Spoutnik V est devenu moins cher à produire". Spoutnik V, le premier vaccin à avoir été certifié contre le coronavirus, a été approuvé par les autorités russes en août, avant même le début des essais cliniques de masse (phase 3) et la publication de résultats scientifiques. Selon Moscou, le vaccin est déjà enregistré dans 36 autres pays. (Belga)