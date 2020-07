Coronavirus: la situation inquiète en Espagne, voici les zones où il est interdit de se rendre

En Europe, la situation de l'Espagne, destination phare des vacances, inquiète. Les infections au Covid augmentent dans plusieurs régions, essentiellement au nord du pays. À l'exception de quelques villes où les voyages ne sont pas autorisés, la Belgique recommande un dépistage et une quarantaine si vous rentrez de ces zones. Le Royaume-Uni, lui, change de cap et impose à nouveau la quarantaine de quinze jours obligatoire.

Pour certains vacanciers, les vacances en Espagne se terminent avec un goût amer. À l'aéroport, des Britanniques viennent d'apprendre qu'une quarantaine sera obligatoire à leur retour à la maison. "On n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Maintenant, tout le monde panique. En plus, ça ruine les plans de tout le monde", témoigne une touriste.

Forte augmentation du nombre de cas

La décision a été prise par le gouvernement britannique après l'augmentation du nombre de nouvelles infections en Espagne cette semaine. Il est passé de 685 lundi à 922 vendredi. En moyenne, le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 767 par jour. "Les dernières données sur l'Espagne montrent qu'il y a eu une forte augmentation de nouveaux cas, commente Jonathan Van-Tam, professeur de médecine et officier du Royaume-Uni. Ce que le ministre des Affaires étrangères conseille à partir de maintenant, c'est que tout voyage non essentiel vers l'Espagne soit évité".

Le Premier ministre français déconseillait lui aussi de se rendre en Espagne cette semaine, plus précisément dans la région de Catalogne. Dans cette zone, les discothèques sont fermées et un couvre-feu de minuit est imposé au bar et restaurants depuis hier. "Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celle-ci veillent à ce que dans l'autre sens les flux en provenance d'Espagne en direction de la France soient les plus limités possible", annonce le chef du gouvernement français Jean Castex. Du côté du ministère des Affaires étrangères belge, aucune recommandation supplémentaire n'a été communiquée concernant les voyages en Espagne.

Les voyages dans les zones en orange sur cette carte sont possibles sous conditions. Ils ne sont en revanche pas permis dans les zones en rouge :



©RTLINFO