Coronavirus - La Suède lève toutes les restrictions sanitaire anti-covid

(Belga) La Suède s'apprête à son tour à lever comme ses voisins danois et norvégiens pratiquement toutes les restrictions liées au coronavirus et ce à partir du 9 février, rapportent mercredi soir les médias suédois. La situation dans les soins de santé, la dangerosité moindre du variant Omicron et le taux de vaccination de la population justifie cette décision qui sera annoncée demain/jeudi par le gouvernement.

Le Danemark a été mardi le premier pays de l'UE à lever la quasi-totalité des restrictions liées au coronavirus, à l'exception des voyages internationaux. Il a été suivi plus tard dans la journée par la Norvège voisine. De nombreux autres pays d'Europe ont également commencé à lâcher du lest. (Belga)