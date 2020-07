Coronavirus - La ville de Leicester, en Angleterre, passe en zone rouge

(Belga) L'avis de voyage des Affaires étrangères a encore été modifié vendredi soir, avec l'ajout de la ville anglaise de Leicester dans la zone rouge, vers laquelle, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, les voyages non essentiels ne sont pas possibles et au retour de laquelle une mise en quarantaine est obligatoire. L'Irlande passe elle de rouge à orange tandis que le Royame-Uni, hors Leicester donc, devient vert.

Le SPF Affaires étrangères avait déjà affiné ses zones rouges plus tôt dans la journée, ne classant plus que le quartier de Santa-Clara de la capitale portugaise de Lisbonne en zone rouge. Figurent également en zone rouge plusieurs quartiers de la touristique Sintra (Queluz-Belas/Massamá-Monte Abraão/Agualva-Mira Sintra/Algueirão-Mem Martins/ Rio de Mouro/Cacém-São Marcos), les localités d'Amadora, Odivelas et plusieurs quartiers de Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho). Ces localités sont situées dans la région de Lisbonne. En Espagne, le district "La Segria" (province de Lerida, Catalogne) et le district "La Mariña" (province de Lugo, Galice) sont repris en zone rouge. La Finlande, Malte et la Norvège ont également la vignette rouge. Leicester, au Royaume-Uni, vient s'ajouter à cette liste. Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Islande (test obligatoire ou quarantaine) et Irlande (quarantaine) sont quant à eux classés en zone orange, ce qui signifie que des conditions sont émises à l'entrée dans ces pays. Les voyages sont possibles sans restriction vers l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la Lettonie, la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Suisse, le Liechtenstein, la Lituanie, l'Estonie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovénie, la Roumanie, la Slovaquie et la Grèce. Les touristes peuvent également se rendre en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, en dehors des zones spécifiques en confinement, classées rouge. (Belga)