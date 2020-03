Coronavirus - Le Danemark annonce son premier mort du coronavirus

(Belga) Le Danemark a enregistré son premier mort infecté par le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l'établissement où était hospitalisée la victime.

"Il s'agit d'une personne (...) de 81 ans qui hospitalisée pour d'autres pathologies graves", a annoncé l'hôpital universitaire de Copenhague Gentofte. Il s'agit du cinquième décès dû à l'épidémie Covid-19 dans les pays nordiques, après celui de deux personnes en Suède et deux en Norvège. Fermeture des écoles, des universités et des bibliothèques, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fonctionnaires priés de rester chez eux: le gouvernement danois a dévoilé mercredi une batterie de mesures dans l'espoir d'enrayer la pandémie qui a déjà contaminé plus de 800 personnes dans le pays. Le royaume a par ailleurs fermé samedi midi ses frontières pour un mois afin de tenter de ralentir la progression du virus, tandis que les autorités sanitaires ont annoncé ne plus procéder à un dépistage systématique du virus.