Coronavirus - Le Danemark lève les dernières restrictions

(Belga) Dès vendredi au Danemark, les dernières restrictions liées à la crise sanitaire du coronavirus seront levées. Un pass sanitaire ne sera plus nécessaire pour les grands évènements. Les discothèques n'exigeront plus de preuve de vaccination ou de test négatif.

Le gouvernement danois ne considère en effet plus le Covid-19 comme une "maladie critique pour la société". Au cours des dernières semaines et mois, d'autres assouplissements avaient déjà été concédés. Le port du masque par exemple n'était plus obligatoire et les discothèques avaient pu rouvrir après des mois de fermeture. Le Danemark s'appuie sur un haut degré de vaccination pour démanteler les restrictions sanitaires. (Belga)