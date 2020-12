Le Luxembourg resserrera la vis après Noël: voici les nouvelles restrictions annoncées

Le Luxembourg a annoncé lundi un nouveau tour de vis pour lutter contre la pandémie de coronavirus après Noël avec un renforcement du couvre-feu, la fermeture des commerces non essentiels et une fermeture des écoles prolongée jusqu'au 10 janvier.



Malgré une tendance des infections à la baisse, le Premier ministre Xavier Bettel a justifié un "effort supplémentaire" par la volonté de "réduire la tension dans les hôpitaux", dressant "un bilan mitigé" du dernier train de mesures, lors d'une conférence de presse.

A partir du 26 décembre, il sera interdit de circuler entre 21 heures (contre 23H00 actuellement) et 6 heures. La fermeture des écoles, après les vacances scolaires, est prolongée du 4 au 10 janvier. Les visites à domicile restent limitées à deux personnes étrangères au foyer. Avec 1.189 cas pour 100.000 habitants, le Luxembourg a le troisième taux d'incidence de l'Union européenne derrière la Croatie et la Lituanie (sur 14 jours), selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Le gouvernement du Luxembourg annonce en outre que la campagne de vaccination commencera au Grand-Duché le 28 décembre et s'adressera prioritairement au personnel médical. Quatre-cent-cinquante personnes sont mortes des suites du nouveau coronavirus dans ce pays de 626.000 habitants situé entre la France, l'Allemagne et la Belgique.

