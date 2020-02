Six nations: le coronavirus entraîne le report d'Irlande-Italie

Conséquence de l'épidémie de nouveau coronavirus qui touche dorénavant l'Europe, le match du Tournoi des six nations entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté mercredi à une date inconnue.

"Nous allons immédiatement commencer à travailler avec nos partenaires des Six nations pour examiner la possibilité de reprogrammer le match", a annoncé dans un communiqué la fédération irlandaise de rugby (IRFU) après une réunion avec le ministre de la Santé Simon Harris.

Le ministre a d'ailleurs salué auprès de la BBC "l'importance attachée par la Fédération aux questions de santé publique".

Une annulation pure et simple n'est pas à l'ordre du jour, ce match représentant un important enjeu sportif comme économique, pour la fédération comme pour toute la ville de Dublin et pour tous les supporters ayant acheté des billets et réservé vols et hôtels.

Les autorités irlandaises tentent par cette décision d'éviter d'importer l'épidémie en Irlande, qui n'a enregistré aucun cas positif lié au nouveau coronavirus alors que l'Italie est le pays européen le plus touché avec 374 cas, 12 morts et 52.000 personnes placées en quarantaine stricte dans les régions du nord, les plus touchées.

Selon la fédération irlandaise, quelque 2.400 supporters italiens devaient faire le déplacement en Irlande, où devaient se jouer, les 6 et 8 mars, les matches des équipes féminines et des moins de 20 ans entre les deux nations, également reportés.

"Tous les autres matches devraient se dérouler normalement", a indiqué dans un communiqué le comité organisateur des Six nations. Outre Irlande-Italie, les matches de la 4e journée doivent opposer l'Angleterre au pays de Galles à Londres le 7 mars et l'Ecosse à la France le 8 à Edimbourg.

Pour la dernière journée du Tournoi, l'Italie doit accueillir l'Angleterre le 14 mars à Rome.

- "Risque d'importer des cas" -

Plusieurs pays européens ont édicté des recommandations pour les personnes revenant des régions italiennes touchées, demandant d'éviter toute sortie non indispensable pendant 14 jours, durée jugée suffisante pour couvrir la période d'incubation du virus.

La fédération irlandaise a dit mercredi soutenir "la nécessité pour les gouvernements de protéger la santé publique en ce qui concerne le coronavirus".

Dès mardi, les autorités sanitaires irlandaises avaient recommandé le report du match en raison du risque de propagation de l'épidémie.

Le chef des services médicaux irlandais, Tony Holohan, avait recommandé la non-tenue du match en raison de "l'évolution rapide de l'épidémie en Italie du nord, et (du) risque consécutif d'importer des cas".

- En 2001, le Tournoi achevé en octobre -

A la différence d'Irlande-Italie, le match de Ligue des champions de football entre Lyon et la Juventus Turin, mercredi soir à Lyon, a été maintenu, suscitant critiques et interrogations alors que 3.000 supporters italiens devaient assister à la rencontre.

En Italie, de nombreux évènements sportifs ont été annulés ou reprogrammés. Quatre matches de Serie A de football ont ainsi été reportés quand d'autres se joueront à huis clos, comme le choc entre la Juventus et l'Inter Milan en championnat, dimanche.

Un match du Tournoi des six nations féminin entre l'Italie et l'Ecosse prévu dimanche dernier et deux matches du Pro14, compétition de rugby opposant des équipes britanniques, italiennes et sud-africaines, prévus ce week-end en Italie, ont aussi été reportés.

Le précédent report de rencontres du Tournoi pour raisons sanitaires remontait à 2001; le calendrier avait été bouleversé par une épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

Programmés au printemps, les matches Ecosse-Irlande, Pays de Galles-Irlande et Irlande-Angleterre avaient été joués à l'automne. Le 20 octobre 2001, les Irlandais, victorieux (20-14), avaient privé les Anglais du Grand Chelem.