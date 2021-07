Coronavirus - Le nombre de contaminations continue à augmenter en Italie

(Belga) Les chiffres des infections à coronavirus ont continué d'augmenter en Italie : les derniers chiffres parlent d'une moyenne de 19 nouveaux cas pour 100.000 habitants à l'échelle nationale, contre 11 auparavant. Vendredi, les autorités sanitaires italiennes ont enregistré près de 2.900 nouvelles contaminations en une journée et 11 décès.

Davantage d'infections ont été enregistrées, notamment chez les jeunes, selon le rapport hebdomadaire sur la situation de l'épidémie donné vendredi par le ministère de la Santé. Dans les hôpitaux, le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs et de personnes se remettant d'une infection par le virus a légèrement diminué, selon les experts. La variante Delta, plus contagieuse, continue de se propager en Italie et devrait bientôt devenir prévalente. Pour la contenir, insiste le ministère, il est nécessaire de vacciner davantage et de terminer le cycle de vaccination complet. Vendredi, plusieurs médias ont évoqué une série de contaminations qui seraient survenues dans un bar de Rome lors du championnat d'Europe de football. Des dizaines de personnes y auraient été infectées en regardant le match entre l'Italie et la Belgique le 2 juillet, a écrit l'agence de presse ANSA, citant l'autorité sanitaire. En Italie, le port obligatoire du masque à l'extérieur a été abandonné il y a quelques semaines. Cependant, les gens doivent toujours les porter s'ils ne peuvent pas respecter les règles de distance. Le trajet en bus de l'équipe nationale italienne à travers le centre de Rome après avoir remporté le titre avait également suscité des critiques, alors que des milliers de fans attendaient entassés le long de la route pour féliciter l'équipe. Environ 48% de la population de plus de 12 ans ont été vaccinés en Italie, selon les données de vendredi soir. (Belga)