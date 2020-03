Coronavirus - Le Parlement européen adopte trois mesures urgentes

(Belga) Le Parlement européen a adopté jeudi soir, au terme d'une journée inédite autorisant le vote à distance, trois mesures urgentes proposées par la Commission dans le cadre de la crise générée par le coronavirus.

La première concerne une initiative d'investissement visant à mobiliser 37 milliards d'euros provenant des fonds européens non utilisés pour les régions et pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Les fonds seront destinés aux systèmes de santé, aux PME, au marché du travail et à d'autres secteurs vulnérables des économies des États membres de l'UE. La proposition a été adoptée par 683 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. Les eurodéputés ont aussi approuvé l'extension du Fonds de solidarité de l'UE pour couvrir les urgences de santé publique, ce qui devrait permettre de débloquer jusqu'à 800 millions d'euros pour les pays européens en 2020. Les opérations éligibles au titre du Fonds seront étendues pour inclure le soutien en cas d'urgence majeure de santé publique, y compris l'assistance médicale, ainsi que les mesures visant à prévenir, surveiller ou contrôler la propagation des maladies. La proposition a été adoptée par 671 voix pour, 3 contre et 14 abstentions. Enfin, les élus ont adopté la suspension temporaire des règles de l'UE sur les créneaux horaires dans les aéroports. Cette mesure empêchera les transporteurs aériens d'exploiter des vols à vide ("vols fantômes") pendant la pandémie. Les compagnies aériennes ne seront ainsi pas obligées d'utiliser leurs créneaux de décollage et d'atterrissage prévus pour pouvoir les conserver au cours de la prochaine saison correspondante. Le principe de l'utilisation obligatoire sous peine de perte définitive ("use it or lose it" en anglais) sera levé pour toute la saison estivale, du 29 mars au 24 octobre 2020. La proposition a été adoptée par 686 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions. Le Conseil (États membres) doit encore approuver formellement la position du Parlement. Les mesures adoptées entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les prochains jours.